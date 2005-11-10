Inter, il calendario completo del prossimo campionato
Di seguito il calendario completo dell'Inter per il campionato di Serie A 2026/27:
1ª giornata (22/23 agosto): Inter - Monza
2ª giornata (29/30 agosto): Cagliari - Inter
3ª giornata (5/6 settembre): Inter - Napoli
4ª giornata (12/13 settembre): Inter - Udinese
5ª giornata (19/20 settembre): Roma - Inter
6ª giornata (10/11 ottobre): Inter - Parma
7ª giornata (17/18 ottobre): Bologna - Inter
8ª giornata (24/25 ottobre): Inter - Fiorentina
9ª giornata (28 ottobre): Venezia - Inter
10ª giornata (31 ottobre/1° novembre): Milan - Inter
11ª giornata (7/8 novembre): Inter - Como
12ª giornata (21/22 novembre): Atalanta - Inter
13ª giornata (28/29 novembre): Inter - Genoa
14ª giornata (5/6 dicembre): Frosinone - Inter
15ª giornata (12/13 dicembre): Inter - Torino
16ª giornata (19/20 dicembre): Lecce - Inter
17ª giornata (2/3 gennaio): Inter - Sassuolo
18ª giornata (6 gennaio): Lazio - Inter
19ª giornata (9/10 gennaio): Inter - Juventus
20ª giornata (16/17 gennaio): Parma - Inter
21ª giornata (23/24 gennaio): Inter - Venezia
22ª giornata (30/31 gennaio): Napoli - Inter
23ª giornata (6/7 febbraio): Inter - Cagliari
24ª giornata (13/14 febbraio): Inter - Milan
25ª giornata (20/21 febbraio): Fiorentina - Inter
26ª giornata (27/28 febbraio): Inter - Atalanta
27ª giornata (6/7 marzo): Udinese - Inter
28ª giornata (13/14 marzo): Torino - Inter
29ª giornata (20/21 marzo): Inter - Frosinone
30ª giornata (3/4 aprile): Genoa - Inter
31ª giornata (10/11 aprile): Inter - Roma
32ª giornata (17/18 aprile): Monza - Inter
33ª giornata (24/25 aprile): Inter - Bologna
34ª giornata (1/2 maggio): Como - Inter
35ª giornata (8/9 maggio): Inter - Lecce
36ª giornata (15/16 maggio): Juventus - Inter
37ª giornata (22/23 maggio): Inter - Lazio
38ª giornata (29/30 maggio): Sassuolo - Inter