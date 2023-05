Inter, il Chelsea non molla Onana. Ma per l'addio servirà un'offerta vicina ai 60 milioni di euro

Il Chelsea, scrive Tuttosport, continua a seguire con particolare interesse le prestazioni di André Onana con l'Inter. Per la società nerazzurra è un pilastro della squadra e lo stesso giocatore si trova bene in nerazzurro e più in generale a Milano, ma la porta alla sua cessione non può essere chiusa. Considerando il suo arrivo a zero, infatti, se i Blues mettessero sul piatto una cifra vicina ai 60 milioni di euro ecco che l'Inter sarebbe quasi costretta a dire sì. Per il momento non sono arrivare offerte di questa entità, ma il fronte è caldo e prima dell'estate potrebbero arrivare aggiornamenti in questo senso.