Ufficiale Inter, il classe 2009 Adomavicius ha rinnovato: il portiere ha firmato fino al 2028

L'Inter continua a pensare al futuro e a testimoniarlo è il rinnovo di contratto del portiere classe 2009 Henrikas Adomavicius. Come riportato da Baltic Sports Agency sul proprio profilo Instagram, l'estremo difensore lituano nel giro dell'Under 23 e della Primavera nerazzurra, ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2028.

Cristian Chivu nel frattempo si sta preparando al suo primo derby da allenatore, che vivrà subito dopo la sosta. L'attesa cresce per diversi motivi, uno dei quali è anche quello relativo alle posizioni occupate dalle due squadre: i nerazzurri sono primi a pari merito con la Roma, il Milan è terzo, subito dietro a inseguire. Dopo una stagione che ha visto solo pareggi e trionfi del Diavolo, l'Inter vuole riscattarsi.

Allegri potrà contare su Rabiot e Pulisic, che resteranno a riposo e non partiranno con le rispettive nazionali. Ad Appiano Gentile invece rimarrà Marcus Thuram, che ritroverà così la migliore condizione e si candida per partire titolare alla ripresa.