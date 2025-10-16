Senza Di Gennaro, l'Inter ha un "nuovo" portiere: Adomavicius si allena con Chivu

L'Inter sta continuando ad allenarsi per preparare la trasferta di Roma in programma sabato e lo sta facendo senza Raffaele Di Gennaro, terzo portiere nerazzurro che è assente per infortunio. Al suo posto, agli ordini di Cristian Chivu, ad Appiano Gentile c'è il classe 2009 Henrikas Adomavicius, lituano alto 2 metri che sarà la riserva di Yann Sommer e Josep Martinez fino al rientro del 32enne.

Uno dei dubbi di formazione verso il match dell'Olimpico è rappresentato proprio dalla scelta dell'estremo difensore: bisognerà capire se l'allenatore rumeno deciderà di puntare sullo svizzero o se preferirà lo spagnolo. Quasi sicuramente ci sarà alternanza tra la gara in campionato e quella in Champions League contro l'Union SG per tenere tutti sull'attenti e alzare il livello di competitività.

Oggi a Milano è tornato invece Lautaro Martinez, che ha accelerato il rientro grazie a un volo privato messogli a disposizione dalla società. Senza Marcus Thuram è lui l'unica certezza dell'attacco dell'Inter, con Ange-Yoan Bonny e Francesco Pio Esposito che si contenderanno una maglia da titolare al suo fianco. Il francese, che non è partito con la sua Nazionale, è in leggero vantaggio sull'italiano, che è reduce dalla rete contro l'Estonia con la maglia degli Azzurri del ct Gennaro Gattuso.