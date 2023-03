Inter, il sostituto di Skriniar priorità per l'estate: uno dei primi nomi è Solet del Salisburgo

vedi letture

Il quotidiano Tuttosport parla del mercato dell'Inter in vista dell'estate, con particolare riferimento alla necessaria sostituzione di Milan Skriniar: l'obiettivo numero uno è Oumar Solet del Salisburgo, difensore osservato in questa stagione negli scontri europei degli austriaci contro Milan e Roma. Con anche i nomi di De Vrij e D'Ambrosio in bilico, però, i movimenti in entrata dei nerazzurri nel reparto difensivo saranno verosimilmente almeno due.