Inter in emergenza e Inzaghi prepara la mossa a sorpresa: Frattesi trasloca sulla fascia?

vedi letture

Simone Inzaghi pensa a Davide Frattesi esterno di centrocampo. Arrivano conferme sulle prove generali che in questi giorni il tecnico ha condotto ad Appiano Gentile. A darne conto è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. L’Inter - si legge - è in chiara difficoltà di uomini in difesa e sulla fascia destra. E va pure incontro a nove giorni cruciali: dopo l’Udinese, il calendario dice Real Sociedad per il primo posto Champions e la trasferta di Roma con la Lazio, unico grande ostacolo in campionato fino alla fine del 2023. Quasi mai Inzaghi ragiona preventivamente con il turnover. Ma se si immagina che con i baschi e all’Olimpico scenderà in campo il migliore undici possibile, al contrario qualche piccola variazione sul tema sarà possibile sabato contro l’Udinese.

Non sarebbe un inedito

Frattesi ha le caratteristiche giuste per ricoprire quel ruolo: l'ha già fatto in passato, e dunque non sarebbe un inedito per lui. Così come non lo è sperimentare per Inzaghi. L'idea, dunque, sta prendendo corpo. Soprattutto perché Cuadrado, a oggi, non è in grado di reggere novanta minuti. Gli allenamenti di oggi e domani chiariranno le idee a Inzaghi. Va considerata anche l’alternativa, ovvero l’adattamento di Carlos Augusto in fascia destra a centrocampo.

E a gennaio?

Di sicuro non è ancora l’ora di Cuadrado: il colombiano non è in grado di reggere 90 minuti, non è praticamente mai stato una soluzione l’ex juventino, tanto che presto dovrà essere presa una decisione in ottica mercato, perché non è pensabile arrivare fino a fine stagione con un esterno a disposizione col contagocce.