Inter, incertezza Perisic: ma in caso di rinnovo Inzaghi avrebbe una grande catena di sinistra

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha analizzato la situazione di Ivan Perisic. L'esterno croato è in scadenza di contratto con l'Inter il prossimo giugno e per il momento non ha ancora rinnovato col la società nerazzurra. Marotta intanto si è cautelato acquistando nel mercato di gennaio dall'Atalanta Robin Gosens così, in caso di addio, Inzaghi avrebbe a disposizione un validissimo sostituto. Mentre, nel caso in cui dovesse arrivare il rinnovo, il tecnico avrebbe una catena di sinistra da fare invidia alle big.