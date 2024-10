Inter, Inzaghi: "Calhanoglu? Penso si sia fermato in tempo. Lautaro tra i primi cinque al mondo"

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria esterna per 0-1 contro la Roma.

Non avete subito gol, evento che spesso capita contro squadre di livello: questione di concentrazione?

"Sicuramente, le tre partite dove non abbiamo preso gol sono contro squadre forti. Dobbiamo lavorare e migliorarci, ma stasera siamo stati molto bravi. Primo tempo equilibrato nel secondo una volta sbloccato potevamo raddoppiare. Sono molto contento di quello che mi hanno dimostrato i ragazzi".

L'importanza della continuità in trasferta? Sei preoccupato per gli infortuni?

"Sicuramente. Stasera avevamo qualche problemino in mezzo, Asllani e Zielinski non sono stati bene e anche Calha non era al massimo. Penso che si sia fermato in tempo. Con la squadra ne abbiamo parlato: fuori ci mancavano punti. Stasera era difficile e siamo stati squadra".

Cos'altro deve fare Lautaro per vincere il Pallone d'Oro?

"Deve continuare così, con l'Inter e con la Nazionale. Penso che sia nei 5 più forti del mondo, son contento per lui. Stasera lo darei a tutti i ragazzi, abbiamo affrontato una squadra lunga e di qualità. Vincere a Roma è una cosa molto importante".

Testa alla Juventus?

"Prima c'è lo Young Boys, poi la prepareremo al meglio in un giorno e mezzo".