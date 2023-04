Inter, Inzaghi: "Con la dirigenza non cerchiamo i colpevoli, bensì le soluzioni"

Nel corso della conferenza stampa di oggi al Castellani di Empoli, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, dopo il successo per 3-0, ha risposto anche a una domanda relativa alla grande vicinanza che i dirigenti stanno dimostrando dell'ultimo periodo: "Io sono qui da 20 mesi e in questo periodo la dirigenza è sempre stati al nostro fianco. Ciò che mi piace è che si parla sempre non cercando i colpevoli, bensì le soluzioni".