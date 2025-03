Inter, Inzaghi: "Contento del premio. Assenze? Sono diverse, tutti daranno il massimo"

vedi letture

A margine della gara contro l'Udinese, ecco le parole di mister Simone Inzaghi, ai microfoni di DAZN: "Fa piacere ricevere un premio come la Panchina d'oro, merito sicuramente dei ragazzi".

L'obiettivo di oggi sarà allungare sulle inseguitrici?

"Sappiamo che mancano le ultime gare, ogni partita sarà molto importante a partire già da oggi. Affrontiamo un avversario che, nelle scorse uscite, ci ha dato parecchio filo da torcere: dovremo mettere in campo la massima attenzione".

Cosa si aspetta dalla gara?

"Ci saranno una serie di duelli: cercheremo di giocare bene, l'abbiamo preparata in questi tre giorni nel migliore dei modi. Abbiamo qualche defezioni, qualcuno dagli impegni internazionali è tornato con qualche acciacco ma proveremo a fare bene"

Frattesi ha una chance dal 1'.

"Sappiamo tutti l'importanza di Frattesi: ora sta bene, prima è stato limitato da qualche problema fisico. A Bergamo è entrato molto bene, oggi parte dall'inizio e ci darà una grande mano. L'assenza di Zielinski farà spremere tutti i centrocampisti".

Quando pensa di recuperare Lautaro e Dumfries?

"Si valuterà giorno dopo giorno: non solo Lautaro e Dumfries, anche Taremi oggi ha avuto uno stop, mentre De Vrij ha stretto i denti per venire in panchina, vista anche la squalifica di Bastoni. Tutte le squadre sono messe così, lavoreremo ancora meglio"

L’Inter punta ad allungare sul Napoli, chiamato questa sera dal big match interno con il Milan. L’Udinese viaggia a San Siro forte di una classifica decisamente tranquilla, per cercare il colpaccio e avvicinare proprio i rossoneri al nono posto in graduatoria. Arbitra Daniele Chiffi della sezione di Padova, fischio d’inizio alle 18 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Simone Inzaghi sceglie Frattesi al posto di Barella a centrocampo, con Arnautovic che vince il ballottaggio su Correa per l’attacco. Tornano Darmian e Dimarco sulle fasce, in difesa c’è Carlos Augusto al posto dello squalificato Bastoni.

Kosta Runjaic si schiera a specchio: il tecnico tedesco è costretto a rinunciare a Sanchez e soprattutto di Florian Thauvin. In attacco a supporto del centravanti Lucca c’è Ekkelenkamp. Ce la fa Solet, peraltro obiettivo di mercato dei nerazzurri, al centro della difesa con Kristensen e un altro da tenere d’occhio come Bijol.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Arnautovic.

Allenatore: Inzaghi. A disposizione: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Correa, Asllani, Barella, Bisseck, Aidoo, Alexiou, Berenbruch, Spinacce, Zalewski.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Lovric, Kamara; Ekkelenkamp; Lucca. Allenatore: Runjaic. A disposizione: Piana, Padelli, Payero, Zarraga, Davis, Pafundi, Iker Bravo, Kabasele, Giannetti, Modesto, Pizarro.