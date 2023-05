Inter, Inzaghi: "Faccio ogni giorno il bene dell'Inter. I calciatori non mollano un centimetro"

vedi letture

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video per analizzare la semifinale di Champions di andata contro il Milan: "È un derby, anzi è il derby. Sappiamo l'importanza che ha per noi e per la società, conosciamo bene il Milan dato che ci siamo sfidati sette volte in questi venti mesi. Ci vorranno cuore e testa, chiaramente non mancheranno e la testa sarà importantissima sui 180 minuti".

In attacco adesso ha il problema dell'abbondanza.

"Le condizioni di ognuno andranno valutate bene. Posso scegliere sia in attacco che a centrocampo. Senza Skriniar spero di avere D'Ambrosio per avere più possibilità di scelta, mentre non so ancora se ci sarà Gosens".

Cosa cambia con Leao o senza?

"Sappiamo tutti quanti che è in dubbio... È fortissimo, prenderemo qualche accorgimento, ma non cambieremo strategia".

Che pensa delle critiche ricevute?

"Ho fatto e sto facendo quotidianamente il bene dell'Inter, sono molto sereno. I calciatori non mollano un centimetro e questo rafforza la cosa, stanno impegnandosi follemente".