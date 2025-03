Inter, Inzaghi: "I ragazzi meritano elogi per quello che fanno, ne vedo pochi in giro"

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match contro il Feyenoord vinto 2-1 e valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Quanto sei orgoglioso della prova dei tuoi giocatori?

"Tantissimo. Ci tenevamo tanto, i ragazzi sono stati bravissimi. Li continuo a riempire di elogi, se li meritano per quello che stanno facendo e ne sento pochi in giro. Ci basta quello che fanno i nostri tifosi durante le partite. Per le difficoltà di quest'anno, si meritano grandi complimenti".

Domani giorno libero.

"Era doveroso, da mercoledì abbiamo fatto 3 partite in 6 giorni. Ci poteva stare".

Bayern-Inter che sensazioni dà?

"Sarà una partita complicata, il Bayern l'ho incontrato con l'Inter e con la Lazio. ce la giocheremo, come abbiamo fatto fin qua. Speriamo di avere a disposizione tutti, mi dispiace per l'ammonizione di Asllani. Sono entrati due della Primavera, anche loro ci daranno una mano perché al momento siamo corti".

In campo 2 ragazzi della Primavera.

"C'è del lavoro sotto, fatto molto bene. Sono ragazzi che lavorano bene, stanno facendo una grandissima Champions e si sono meritati questa occasione col lavoro. Hanno qualità tecniche importanti, ce n'era un altro in panchina e poi ho optato per Acerbi".

E' raro che un allenatore dia la sensazione di poter vincere prima della fine della stagione.

"So cosa vuol dire allenare l'Inter, stasera è stata la mia duecentesima partita. Tante gioie e qualche delusione, ogni competizione va onorata per il bene della squadra".

Stai lottando per tutte le competizioni: in cosa pensi di essere cresciuto?

"Ogni giorno si impara sempre di più, aggiornandosi. Il primo anno ci siamo giocati lo scudetto, abbiamo vinto la Coppa Italia e la Supercoppa e in Champions abbiamo incontrato Real e Liverpool che si sono incontrate in finale. Questi ragazzi vanno veramente abbracciati: lo faccio io e lo fanno i nostri tifosi. Queste partite sono faticose, ma finirle così ci dà grandissima gioia".