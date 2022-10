Inter, Inzaghi: "Il giorno dei sorteggi non eravamo felici, gli ottavi sono un piccolo sogno"

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, dopo la vittoria in Champions League contro il Viktoria Plzen e la qualificazione agli ottavi di finale è intervenuto al microfono di Mediaset: "Il giorno dei sorteggi non eravamo felicissimi, ma c'era la speranza di giocarci il girone così. Oggi era un'occasione da non perdere, la squadra è stata compatta, solida".

Gran risposta da Lukaku.

"Sono contento per lui. Sono contento per Gagliardini che è tornato, per Correa, della difesa che non ha preso gol. Ora godiamoci la qualificazione, che era un piccolo sogno ad agosto, poi testa al campionato".