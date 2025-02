TMW Inter irritata per l'arbitraggio nel derby? Marotta: "Evitiamo ogni tipo di polemica"

A margine dell'assemblea elettiva della FIGC, con Gabriele Gravina candidato unico, il presidente e amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato alla stampa presente. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Si dà continuità a un lavoro iniziato qualche anno fa. Sono molto positivo, c'è un clima e un aria molto bello. Sono ottimista, auspico che ci sia un futuro molto sorridente su tutto il nostro movimento".

Come rinnova il suo impegno da consigliere?

"Metto al servizio tutta la mia esperienza, con tanta motivazione e tanta volontà. Sono un uomo nato nel calcio e sono nel calcio. È giusto che metta a disposizione le mie capacità e la mia esperienza".

Inter irritata per l'arbitraggio nel derby?

"Oggi è una giornata dove parliamo di politica calcistica, evitiamo ogni tipo di polemica".

Cosa auspica per questa continuità con Gravina?

"Dobbiamo valorizzare le Nazionale e dobbiamo lavorare sulle strutture e le infrastrutture. Auspico che il Governo possa dare una mano".

Queste le parole di Simone Inzaghi di ieri sera sul contatto Pavlovic-Thuram e il rigore non assegnato all'Inter.

"Non me ne ero accorto dal campo, ma è un episodio negativo: ultimamente sta capitando spesso. Ma non mi piacciono gli alibi. È un periodo un po' così: da Riad, dal Bologna su Thuram, da Lecce col fallo di mano di Baschirotto, il fallo su Lautaro contro l'Empoli: sono cinque sei episodi ogni domenica. È giusto citarli, come è giusto citare che Milan e Inter hanno fatto un ottimo derby. Tre gol annullati, tre pali, un rigore clamoros negato. Con i calciatori che ha il Milan e quel tipo di gioco, era una partita complicata e siamo stati lucidi. Però non siamo contenti del pareggio, era una partita da vincere, anche se secondo me il Milan è una ottima squadra".