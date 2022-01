Inter, l'arrivo di Caicedo ha sbloccato il trasferimento di Sensi alla Sampdoria

Oggi inizierà la prima fase dell’avventura di Stefano Sensi alla Sampdoria. Il centrocampista andrà in prestito secco fino a giugno alla corte di Giampaolo e oggi svolgerà direttamente a Coverciano, dove è impegnato con lo stage azzurro, le visite mediche di rito. Sensi, promesso sposo già da qualche settimana alla Sampdoria, ha ritardato il suo trasferimento visto che Inzaghi non voleva lasciarlo partire per avere un’opzione in più a centrocampo o in attacco. Il probabile arrivo di Caicedo, però, ha cambiato le carte in tavola fungendo da lasciapassare per il passaggio del centrocampista in blucerchiato. A svelarlo è il Corriere dello Sport.