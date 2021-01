Inter, l'intrigo Dzeko-Sanchez ed un finale che farebbe tutti felici

L’incredulità diffusa, almeno inizialmente, è stata testimonianza concreta di una notizia che ha colto tutti di sorpresa. Eppure lo scambio Dzeko-Sanchez si può fare per davvero. Un’opportunità da perseguire su entrambi i versanti, che parte dalla Roma per la semplice ma inequivocabile impossibilità di fare altrimenti. La frattura tra il centravanti bosniaco e Fonseca è talmente insanabile da non poter essere ricomposta, il tempo a disposizione per trovare un sostituto oltre che un acquirente agli sgoccioli.

Uno scambio l’unica soluzione plausibile, e tra i profili con ingaggi paragonabili a quello del bosniaco la soluzione Sanchez è quella più percorribile, quasi naturale per come le esigenze tecniche e quelle economiche potrebbero convogliare a giuste nozze.

La questione del decreto crescita penalizzerebbe i nerazzurri, è vero, ma un sacrificio la Roma lo potrebbe mettere in conto per risolvere una situazione interna ormai incancrenita. Il manico della trattativa lo hanno i nerazzurri, così come la decisione finale. Il lieto fine sembra davvero destinato a rendere felici tutte le parti in causa.