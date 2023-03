Inter, l'obiettivo Solet costa 15 milioni. Il rapporto con il Salisburgo può aiutare l'affare

vedi letture

Oumar Solet del Salisburgo è uno degli obiettivi prioritari per la difesa del futuro in casa Inter: Sportmediaset rivela che il centrale francese del Salisburgo ha una valutazione di circa 15 milioni di euro e che Ausilio lo ha osservato più volte. I nerazzurri hanno un rapporto preferenziale con il club austriaco e potrebbero puntare proprio sull'ex Lione per trovare un erede al partente Skriniar.