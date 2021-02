Inter, Lautaro Martinez: "Siamo molto felici per il primo posto a +4 sul Milan"

Con la sua doppietta ha deciso il derby di Milano. L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez è stato intervistato da Inter TV dopo la vittoria con il Milan. Queste le sue parole raccolte da FcInternews.it: "Credo che abbiamo fatto un’ottima partita, abbiamo messo il Milan in difficoltà nel primo tempo trovando spazi e palleggiando bene. Siamo contenti perché abbiamo fatto il lavoro che abbiamo preparato, abbiamo parlato tra noi e con il mister e lo abbiamo fatto".

Prestazione super sin dall'inizio.

"Sto bene, sto bene e quando uno sta bene deve sempre dare il massimo e un po' di più, lo sto facendo e sono molto contento per questo momento. L’ho cercato, trovato e sono molto contento di questo presente".

Ti immaginavi questo dominio sul Milan?

"Sapevamo che loro erano una grande squadra, li avevamo già affrontati due volte, però abbiamo cercato gli spazi e le cose che a loro facevano male come i passaggi filtranti e siamo contenti. Siamo a +4 da loro e davanti a tutti".

Quante energie ti ha portato la nascita della tua bimba?

"Tante. Credo che la mia bimba sia arrivata in un momento molto particolare. Sto bene mentalmente, con la mia famiglia, con la mia fidanzata e la mia bimba e questo è molto importante. Do tutto per loro, come dico sempre quando esco di casa corro per loro e anche oggi è stato così".