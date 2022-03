Inter, Lautaro Martinez: "Sono felice per la tripletta. Ora testa al Liverpool, noi ci crediamo"

Lautaro Martinez, autore di una tripletta nel 5-0 con cui l'Inter ha battuto la Salernitana, ha parlato a DAZN a fine partita: "Quando ho preso la traversa mi sono detto: ancora non è giornata. Ma i miei compagni son stati bravi a cercare lo spazio, Barella è stato bravissimo. Devo ringraziare i miei compagni di squadra che mi sono stati sempre vicino".

Quanto hai sofferto per il tuo digiuno?

"Tantissimo perché vivo per il gol, vivo per dare una mano alla squadra e quando non faccio gol sono triste. Ora sono felice, l'Inter ha vinto ed è tornato il gol".

Diversi giocatori in difficoltà stasera sono rinati

"Le critiche fanno parte del gioco. Quando vinciamo è tutto facile, quando si perde dobbiamo lottare per tornare a vincere. Ringrazio i tifosi che sono stati al nostro fianco e il mister e i compagni che giocano di meno che parte tutto da loro".

Che rapporto hai con Inzaghi?

"Lui mi dà fiducia, mi parla. Lo voglio ringraziare, come tutto lo staff e i miei compagni di squadra".

Fiduciosi per la sfida col Liverpool?

"Sì, sicuramente. Cercheremo di recuperare energie mentali e fisiche e ce la giocheremo per passare il turno".

A chi darai il pallone della partita?

"A mia figlia".