Inter-Lautaro, prove di rinnovo: la prossima settimana incontro con l'entourage del giocatore

vedi letture

L'Inter prova ad accelerare per il rinnovo di Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato da Sky Sport sono previsti per la prossima settimana alcuni incontri con l'agente del giocatore per discutere di un prolungamento quinquennale: le due parti sono vicine e vogliono continuare insieme, soprattutto dopo l'addio di Lukaku, che rende il numero 10 sempre più centrale all'inteno del progetto del club nerazzurro.