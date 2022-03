Inter, Lautaro subito al lavoro: il Toro vuole farsi trovare pronto per la sfida alla Juve

Lautaro Martinez non vedeva l'ora di tornare in campo. Ieri il Toro, subito dopo l'esito negativo del tampone, si è presentato alla Pinetina per un primo allenamento: tanta, riporta La Gazzetta dello Sport, la voglia di riabbracciare il campo e prepararsi in vista della super-sfida con la Juventus. La settimana che porterà ai bianconeri si è aperta con una buona notizia per Inzaghi: l'argentino vuole essere il simbolo della ripartenza nerazzurra in campionato, a cominciare dalla sfida contro la Juventus di domenica sera.