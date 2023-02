Inter, lite Lukaku-Barella nel momento più sbagliato. Nessun problema nello spogliatoio

A far discutere, all'indomani del pareggio contro la Sampdoria, non è soltanto la prestazione sottotono dell'Inter: le scintille tra Lukaku e Barella - sottolinea La Gazzetta dello Sport - si sono materializzate nel momento "più sbagliato, quando i nerazzurri sembravano abbastanza in controllo della gara". Un episodio che però, a giudizio della rosea, non basta a lanciare l'SOS dentro lo spogliatoio di Inzaghi: "I duellanti Lukaku e Barella sono amici per davvero, anche fuori dal calcio, e ognuno scherza spesso sui difetti dell’altro, in privato e pure in pubblico". Una lite figlia del momento, dunque, e destinata a non lasciare strascichi.