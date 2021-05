Inter, Lukaku MVP: "Questo premio è per i tifosi dell'Inter. Grazie ai compagni e a Conte"

Dopo aver ricevuto il premio di MVP dell'ultima stagione di Serie A, Romelu Lukaku ha affidato ai social il ringraziamento per il riconoscimento ottenuto dopo una stagione che ha regalato ai nerazzurri l'attesissimo Scudetto numero 19: "Dio è grande! Un grazie enorme ai miei compagni, ad Antonio Conte e al suo staff! Questo premio è per i tifosi dell'Inter, grazie del vostro supporto in questa stagione", ha scritto su Twitter il gigante belga.

God is great! ✝️

Big thank you to my teammates and to Antonio Conte and his staff!

This one is for the @Inter fans thank you for supporting us throughout this season! 🙏🏿 pic.twitter.com/q3Vv10EALs

— R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) May 31, 2021