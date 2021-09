Inter, Marotta: "Qui c'è un approccio vincente e la Champions League ci fa crescere"

vedi letture

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, prima del big match di Champions League contro il Real Madrid è intervenuto al microfono di Infinity+: "E' una atmosfera particolare, molto bella. C'è una partita importante, contro un avversario importante. Spero che sia una bella partita e uno spot per il calcio".

Può essere una partita già decisiva?

"Non credo che sia decisiva, ma è importante partire bene. Sia per il risultato che per la prestazione. C'è un nuovo allenatore e nuovi giocatori, deve esserci un approccio positivo. Ci sono tante giornate a disposizione, bisogna avere fiducia".

La squadra è cresciuta?

"Due anni fa siamo arrivati in finale d'Europa League, l'anno scorso abbiamo vinto lo scudetto. C'è un approccio vincente. L'esperienza fatta in Champions, pur con l'eliminazione ai gironi, ha portato una consapevolezza maggiore e quindi una crescita continua ed evidente".