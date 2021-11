Inter, Marotta: "Vlahovic un grandissimo, ma noi in quel reparto stiamo bene"

"C'è un aspetto di conflittualità tra lui e la Fiorentina e spero risolvano i loro problemi".

A margine dell'incontro con l'Inter Club del Consiglio Regionale della Lombardia, Beppe Marotta ha parlato anche della possibilità di arrivare ad un attaccante top come Vlahovic: "Grandissimo talento, attaccante moderno, c'è un aspetto di conflittualità tra lui e la Fiorentina e spero risolvano i loro problemi. Non è mai bello vedersi sfilare facilmente un patrimonio della società. Lui rappresenta sicuramente uno dei giovani più interessanti in Serie A, ma noi in quel reparto stiamo bene e abbiamo anche un bel mix. Sul futuro non bisogna aver paura di centrare obiettivi di mercato, ci sono certamente operazioni che non potremmo concludere, ma pensiamo in grande e teniamo ogni situazione monitorata. Coglieremo le situazioni favorevoli".