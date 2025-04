Inter, Mkhitaryan sul Barcellona: "Fantastico giocare una semifinale di Champions"

vedi letture

In casa Inter non c'è nemmeno il tempo di leccarsi le ferite, che all'orizzonte arrivano altre partite a stretto giro di posta che saranno cruciali per provare a chiudere nel migliore dei modi una stagione che Lautaro e compagni possono ancora rendere storica per i nerazzurri. Prima la Roma, da affrontare domenica alle 15 a San Siro per respingere l'assalto alla vetta del Napoli attualmente appaiato alla squadra di Simone Inzaghi, poi ecco il Barcellona per l'andata delle due semifinali per puntare all'ultimo atto della Champions League.

Fra i giocatori più esperti del club milanese c'è il centrocampista Henrikh Mkhitaryan, che ha forse una delle sue ultime (o l'ultima) possibilità di alzare il trofeo più ambito a livello di club in questa stagione. L'armeno ha parlato di questo big match contro i blaugrana in una intervista rilasciata al prossimo numero del magazine 'The UCL Show', facendo capire di non stare nella pelle in vista dell'appuntamento.

Ecco le sue parole: "Dobbiamo concentrarci su partita dopo partita. Ma il Barcellona ha una squadra molto giovane e talentuosa, con giocatori di grande esperienza internazionale. Sarà una sfida molto interessante, una semifinale di Champions è sempre fantastica da affrontare. Faremo il nostro meglio nella prima sfida e poi nella seconda per raggiungere la finale".