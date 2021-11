Inter, momento d'oro per Dimarco: maglia da titolare e rinnovo di contratto in vista

vedi letture

Un momento speciale quello vissuto da Federico Dimarco in questi giorni. L'esterno mancino protagonista di un ottimo inizio di stagione ha infatti convinto tutti in casa nerazzurra, dimostrandosi un'arma in più sotto tanti punti di vista: dalla duttilità tattica che gli permette anche di arretrare il suo raggio d'azione come braccetto in una difesa a tre, alla grande abilità nei calci piazzati. Per questo Simone Inzaghi verosimilmente questa sera gli affiderà una maglia da titolare al posto di Perisic, con il rinnovo del contratto, come scrive la Gazzetta dello Sport, che è ormai una formalità: la firma potrebbe arrivare a giorni.