Inter, Nandez in stand-by. Intanto il Cagliari pensa ad una multa per il giocatore

Nahitan Nandez sta forzando la mano per lasciare Cagliari e approdare all'Inter. Il centrocampista uruguayano nei giorni scorsi ha disertato la partenza della squadra sarda per Maiorca con l'intento di dare un segnale forte in merito alla sua volontà, con la speranza che il Cagliari potesse trovare in breve tempo un accordo con l'Inter. Secondo L'Interista il comportamento di Nandez non è piacito al club sardo, col presidente GIulini che sta pensando di multare il calciatore.