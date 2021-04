Inter, nei prossimi giorni si capirà il futuro tra finanziamento e scadenze

Sfumata la Superlega, l’Inter si interroga sul proprio futuro societario. Fa il punto il Corriere dello Sport. Nei prossimi giorni dovrebbe essere chiuso il finanziamento da 250 milioni di euro per ricomprare il 31 per cento di LionRock: graverà sui proprietari e non sul club, ma sarà ottenuto dando in pegno il 100 per cento della società che controlla l’Inter. Poi si passerà a valutare la vendita delle azioni. Intanto, Conte chiede chiarezza per capire quale sarà il mercato estivo: probabile la cessione di uno o due giocatori, magari entro il 30 giugno. Il contratto del tecnico, come quelli di Marotta, Ausilio e Baccin, è in scadenza nel 2022.