Inter, nuovi contatti con l'Atalanta per Scalvini come dopo Skriniar: la Dea non fa sconti

Giorgio Scalvini resta nei pensieri dell'Inter per il dopo Milan Skriniar. Secondo quanto riferito da repubblica.it, proseguirebbero i contatti fra la dirigenza nerazzurra e l'Atalanta per il difensore classe 2003, capace di disimpegnarsi anche come centrocampista. Skriniar, come noto, saluterà Milano a parametro zero a fine stagione per trasferirsi al Paris Saint-Germain. Per quanto riguarda Scalvini, l'ostacolo resta la valutazione economica della Dea, che non sembra intenzionata a scendere sotto i 45 milioni di euro.