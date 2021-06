Inter, obiettivo Nandez per il centrocampo: nerazzurri pronti a offrire Nainggolan ed Esposito

L'Inter pensa a Nahitan Nandez per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione e secondo quanto riportato da L'Interista per arrivare all'uruguayano sarebbe disposta a offrire al Cagliari sia il cartellino di Radja Nainggolan che quello di Sebastiano Esposito, oltre a un conguaglio che non sarebbe però elevato. L'alternativa all'attaccante sarebbe il giovane Di Gregorio, con il portiere che però non vorrebbe lasciare il Monza, dove è in prestito, seppure in serie B, per fare la riserva in un club di A.