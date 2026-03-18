Inter, occhi su Ostigard per la difesa: per lui il Genoa dovrebbe chiedere 10-12 milioni

Nuovo obiettivo per la difesa di Cristian Chivu: come appreso dalla redazione de L'Interista, Leo Ostigard è un nome che piace alla dirigenza nerazzurra per le doti da lui mostrate con continuità in maglia genoana. L'idea di Ausilio sarebbe quella di puntare su almeno due innesti nel reparto arretrato: un nome top, come Kim Min-jae o Ibrahima Konatè, e un difensore di sicura affidabilità come il norvegese, che possa svecchiare il reparto.

Circa 10 milioni la valutazione dell'Inter

Il Genoa potrebbe chiedere una cifra intorno ai 10-12 milioni di euro per lasciar partire il proprio difensore classe 1999. Una somma che l'Inter vedrebbe come congeniale, considerato lo status che Ostigard dovrebbe acquisire inizialmente nel contesto della squadra nerazzurra. Appuntamento, dunque, ai prossimi mesi per comprendere se tale suggestione di mercato possa tramutarsi in un trasferimento concreto all'ombra della Madonnina.

Ricordiamo che l'Inter nella prossima estate sarà costretta a cambiare molto: saranno in diversi a lasciare Appiano per poi essere sostituiti da altrettanti rinforzi di spessore. E non potrebbe essere altrimenti, visto che Darmian, Sommer, de Vrij, Acerbi e Mkhitaryan sono stati colonne della squadra in questi anni, tutti in scadenza al giugno prossimo. La difesa, come evidente, sarà il reparto a dover cambiare maggiormente.