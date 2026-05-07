Genoa, Ostigard bacchetta Colombo: "Rigore col Pisa? Inaccettabile, aveva deciso De Rossi"

Leo Ostigard, difensore del Genoa, ha rilasciato un'intervista ai taccuini del Secolo XIX e spiegato il caso del rigore scoppiato a Pisa. Quando ha lasciato la battuta a Lorenzo Colombo e mister Daniele De Rossi non ha reagito benissimo alla messa in discussione delle gerarchie prestabilite: "Mi esercito molto nel tirare i rigori, è importante essere pronti a tirarli anche in previsione del mondiale. E a Pisa sarei stato il rigorista, eravamo d’accordo così", ha esordito.

Spiegando attentamente l'evoluzione della vicenda: "Poi Colombo è venuto da me e ha chiesto di tirarlo. Io ho detto no, lo tiro. Ma sarebbe stato stupido stare lì a discutere, non aveva senso. Quindi alla fine gli ho detto ok, prendilo. E ovviamente ne abbiamo parlato il giorno dopo. Una cosa così non fa bene alla squadra. Non fa bene a me. Non fa bene a lui. Perché mette pressione su entrambi".

La situazione, qualora l'attaccante in prestito dal Milan avesse sbagliato dal dischetto, avrebbe potuto prendere una brutta piega. Ma alla fine il Grifone ha vinto 2-1 fuori casa: "A Colombo ho detto che una cosa così non si deve ripetere", ha detto Ostigard. "Aveva deciso l’allenatore, per me quel che è successo è inaccettabile. E ora lo sa. Bisogna mettere sempre la squadra davanti a se stessi. Sono felice che abbia segnato e non sono arrabbiato con lui. Ma in questo dobbiamo migliorare".