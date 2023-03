Inter ok in Champions, Marotta: "Merito della squadra e di Inzaghi, ha subito critiche ingiuste"

L'Inter è ai quarti di finale di Champions League grazie allo 0-0 in casa del Porto dopo la vittoria di misura dell'andata. "Quanto vorrei un derby col Milan? Sarebbe sicuramente emozionante e suggestivo, però adesso dobbiamo pensare a questo traguardo prestigioso che corona il lavoro fatto finora". Così l'ad nerazzurro, Beppe Marotta, ai microfoni di Mediaset, nel post gara: "Sono vicino a quei tifosi che non sono riuscito a entrare. Faremo un sposto alla UEFA per capire cosa è successo. Un fatto grave che non si deve ripetere. E' l'aspetto amaro di questa splendida serata".

Cosa significa per il futuro aver riportato l'Inter ai questi di Champions? "Merito della squadra e merito del tecnico che ha subito tante critiche, anche ingiuste. Affrontiamo il finale di stagione con tanti impegni che ci aspettano".