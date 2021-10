Inter, per Jovic un amore che nasce da lontano. Il Real lo girerebbe in prestito

Gennaio è lontano ma, forse, non così tanto. E Simone Inzaghi sta già pensando a come poter potenziare il suo gruppo con ulteriori rifiniture nella rosa. Per la difesa il tecnico nerazzurro vorrebbe un nuovo innesto, ma il pensiero numero uno che riguarda anche la dirigenza interista va al reparto offensivo. Il futuro di Sanchez è ormai più o meno semplice da immaginare, perciò in Viale della Liberazione si lavora per individuare il profilo giusto che, prima di tutto, oltre alla qualità, possa garantire continuità e caratteristiche da nove (anche atipico). Le strade che portano a Luka Jovic, attaccante del Real Madrid che due anni fa spese 65 milioni per prelevarlo dall'Eintracht di Francoforte, sono ormai note e, anzi, i nerazzurri le percorrono da tempo. Più o meno da quel gol a San Siro in Europa League che condannò la squadra di Spalletti all'eliminazione dopo il pari ottenuto in Germania. Poi arrivarono i blancos: 10 milioni (lordi) all'anno per cinque stagioni e tanti cari saluti. Il problema è che il 23enne serbo, anche a causa di alcuni problemi fisici reiterati, non è mai esploso a Madrid. 2 gol, 1 assist con la camiseta blanca. Troppo poco. Ecco perché il Real lo lascerebbe andare, come ha già fatto l'anno scorso a gennaio, per altri sei mesi in prestito. E l'Inter ci pensa.