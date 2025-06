Ufficiale Il Milan saluta Jovic, il suo contratto in scadenza non sarà rinnovato: "Buona fortuna!"

vedi letture

Il Milan saluta Luka Jovic. I rossoneri hanno confermato così l'addio dell'attaccante serbo, che non rinnoverà il suo contratto e saluterà il Diavolo a parametro zero. Di seguito il post su X del Diavolo dedicato all'ex Fiorentina: "Grazie Luka! Ti auguriamo tutto il meglio per il prossimo step della tua carriera".

I numeri di Jovic al Milan

Il classe 1997, arrivato al Milan nel 2023, con la maglia dei rossoneri ha collezionato 47 presenze, segnando 13 gol e realizzando 2 assist. I minuti in campo sono stati 1.935. Nel contratto di Jovic c'era la possibilità di far scattare un ulteriore anno di contratto, ma il Milan ha deciso di non attivare la clausola: sarà dunque addio.

Il Milan saluta anche Tammy Abraham

Tanti alti e bassi nella stagione di Tammy Abraham, che non sono bastati a convincere il Milan a riscattarlo. Il club rossonero ha infatti pubblicato sui social il saluto al centravanti inglese, dedicandogli comunque un pensiero per quanto fatto con la maglia del Diavolo: "Doppia cifra di gol e impegno totale ogni minuto! Grazie, Tammy". Il 27enne nato a Londra farà dunque ritorno momentaneamente nella Capitale, dove lo attende la Roma. In carriera il centravanti vanta 120 presenze e 37 gol con la Roma, 82 apparizioni e 30 reti con il Chelsea, 48 gettoni e 26 centri con il Bristol City, 44 partite e 10 gol con il Milan, 40 gare e 26 reti con l'Aston Villa e 39 incontri e 8 centri con lo Swansea City. A queste ci sono poi da aggiungere le 11 sfide, impreziosite da 3 gol, con l'Inghilterra. Da menzionare inoltre i 5 match e le 2 reti con l'Under 18, le 14 presenze e i 5 centri con l'Under 19 e infine le 26 apparizioni e i 9 gol con l'Under 21. Nel suo palmares ci sono una Champions League, una Supercoppa Europea, una Conference League, una Supercoppa Italiana, 2 Youth League e 3 FA Youth Cup.