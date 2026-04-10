Inter, per la fascia sinistra obiettivo Zekri: pronti 4 milioni per convincere il Mechelen

Nuovo nome per la fascia sinistra dell'Inter, che punta Moncef Zekri, in Marocco considerato l'erede di Hakimi (anche se Zekri gioca sulla fascia opposta, ndr). In Belgio, dove gioca — nel Mechelen —, ha esordito in prima squadra nel maggio 2025. In questa stagione è entrato stabilmente nella rosa della prima squadra e ha accumulato 17 presenze, di cui 11 da titolare.

Pronti 4 milioni per convincere il Mechelen

In Belgio, sottolinea oggi Tuttosport, si parla con insistenza dell’Inter, pronta a versare 4,2 milioni al Mechelen per anticipare la concorrenza, principalmente del Brentford (nei mesi scorsi avevano sondato il terreno Lille, Ajax, Psv e Bayer Leverkusen). Nell’offerta nerazzurra ci sarebbe una percentuale di futura rivendita in favore del club di appartenenza (10%) e la possibilità che Zekri possa rimanere in Belgio anche nella stagione ’26-27 per giocare con maggiore continuità ad un livello più alto di quello che potrebbe trovare, per esempio, nell’Under 23 nerazzurra in Serie C.

La nuova politica giovani dell'Inter

Oggi la fascia sinistra è blindata da Dimarco, c’è Carlos Augusto (che però ha messo in stand-by il rinnovo ed è corteggiato dalla Roma) e sta crescendo alle loro spalle Cocchi, classe 2007 già lanciato da Inzaghi e Chivu. Con l'arrivo di Oaktree, “aggredire” il mercato dei giovani è un’opzione e i dirigenti nerazzurri hanno già dimostrato nelle ultime sessioni di essere sul pezzo. Al di là del mercato estivo con diversi colpi Under 23, a gennaio l’Inter ha speso 2,5 milioni più 2 di bonus per portare a Milano il 18enne difensore croato Jakirovic (aggregato alla Primavera), mentre in Serie B è stato acquistato e lasciato in prestito il 23enne centrocampista Yanis Massolin (3,5 più bonus) dal Modena, dove viene seguito con interesse anche il centrale classe 2002 Tonoli.