Inter, per Palestra concorrenza dalla Premier: anche il City pensa al gioiello dell'Atalanta
Marco Palestra, esterno classe 2005 dell'Atalanta, sta diventando uno dei pezzi pregiati del mercato italiano: l'Inter lo segue da tempo per rinforzare le corsie esterne e dare una ventata di freschezza "made in Italy" alla rosa, ma adesso la concorrenza si è allargata ai massimi livelli europei. Il Manchester City, fresco di addio a Guardiola e pronto a passare a Maresca, sempre attentissimo ai giovani profili capaci di interpretare il ruolo di terzino in modo moderno, vale a dire spingendo, entrando dentro al campo e partecipando alla manovra, lo ha inserito nella propria lista degli osservati speciali.
Per l'Atalanta si prospetta l'ennesima potenziale plusvalenza d'oro, mentre per le italiane, Inter in primis, il rischio è quello di dover fare i conti con la potenza economica e il fascino della Premier League, evidenzia oggi Sportitalia.