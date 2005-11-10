Allegri scherza e va in dribbling: "La notizia dell'accordo col Napoli? Io la toglierei..."

Massimiliano Allegri ha parlato a Sky Sport a margine del Premio Giovanni Galeone che sta andando in scena in questi minuti a Pescara. Le parole dell'oramai ex allenatore del Milan sono dirette soprattutto al suo maestro, con una battuta finale anche in merito al Napoli. L'accordo con la società azzurra per il dopo Antonio Conte, ricordiamo, è oramai in dirittura d'arrivo. Allegri nelle prossime ore firmerà un contratto biennale con opzione per la terza stagione.

Queste le sue parole: "E' stata una giornata meravigliosa, soprattutto perché Pescara ha dimostrato quanto voleva bene e quanto amava quest'uomo professionalmente e dal punto di vista umano. Sono contento di aver partecipato".

Si sentiva spesso con Galeone… Cosa vi sareste detti di questo momento turbolento?

"Avremmo sorriso, come abbiamo fatto spesso. Mi avrebbe rimproverato su qualcosa sicuramente, ma il ricordo me lo porto dentro. Purtroppo è mancato troppo presto, mancherà a me e a tutto il calcio".

Il suo insegnamento principale?

"Di essere il più scanzonato possibile e non perdere quella che è stata l'incoscienza che lo ha sempre contraddistinto nel suo lavoro e che io mi sono portato dietro".

Ha giocato anche a Napoli con lui… Come avrebbe commentato le voci delle ultime ore?

"Non lo so, so che in un certo momento mi ha mandato un messaggio lo scorso anno dicendomi 'mi raccomando che non ti venga voglia di smettere perché non è ancora il momento'. Poi ci siamo visti per l'ultima volta a Udine".

Abbiamo scritto in questi minuti dell'accordo oramai raggiunto con il Napoli per il prossimo anno...

"Io toglierei la notizia… (ride, ndr) Sono qua per parlare di Galeone, non per parlare di altre cose. Sono qua e mi voglio godere la giornata, poi tornerò a casa".