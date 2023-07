Inter, per Samardzic mancano solo piccoli dettagli: nuovo incontro e fumata bianca in arrivo

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla trattativa che, salvo colpi di scena non attesi, porterà Lazar Samardzic dall'Udinese all'Inter. Le due società sono virtualmente d'accordo già da qualche giorno, anche se occorrerà un nuovo incontro in questo inizio di settimana per definire un paio di dettagli dell'operazione e arrivare alla definitiva fumata bianca.

Valutazione e controriscatto di Fabbian da definire

Quello che manca ad oggi è la valutazione del cartellino di Giovanni Fabbian, la contropartita individuata per fare il percorso inverso rispetto a Samardzic. Non solo il prezzo, ma pure il valore del controriscatto che l'Inter terrà in mano è una questione ancora da sbrogliare.

Le cifre e i dettagli dell'operazione

Per il resto tutto appare piuttosto definito: la formula decisa è quella del prestito con obbligo di riscatto da esercitare nel 2024. Una volta sistemati i dettagli, il giocatore si sposterà a Milano per le visite mediche di rito e per firmare il suo nuovo contratto che sarà un quinquennale da 2 milioni di euro netti bonus compresi, con i nerazzurri che potranno beneficiare degli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita. Nelle idee di Simone Inzaghi, il centrocampista dell'Udinese andrà a prendere in rosa il posto lasciato vuoto dalla partenza di Roberto Gagliardini.