Inter, pochi infortuni ma non per caso: c'è un fuoriclasse silenzioso

Due indisponibili che non modificano in maniera sostanziale quelle che sarebbero state le scelte di Antonio Conte in vista della trasferta di domenica contro il Torino. La tegola Vidal elimina il cileno dalle possibili scelte almeno per le prossime quattro settimane, mentre l’indisposizione di Kolarov è legata ad un periodo di tempo limitato e comunque non va ad intaccare le gerarchie di una retroguardia che non lo vede coinvolto come elemento imprescindibile. Una riflessione deve a questo punto essere fatta anche in relazione alla tematica infortuni, che almeno sino a questo punto del campionato ha coinvolto la capolista solo in maniera parziale rispetto alla concorrenza. Spesso si fa riferimento a questo elemento facendo una relazione diretta con la buona sorte da un lato e con la sfortuna dall’altro: chiave di lettura valida per stop dovuti a traumi di gioco, ma che invece non va a decriptare nulla nel caso di guai muscolari. Forse perché di caso non si tratta per niente, ed è piuttosto una questione di merito che per quanto riguarda l’Inter è da ascrivere alla qualità del preparatore atletico Antonio Pintus: arrivato dal Real Madrid su precisa richiesta di Antonio Conte, il “sergente” ha contribuito a svolgere un lavoro fisico certosino sui calciatori nerazzurri. Da un lato salvaguardandoli ove possibile da infortuni fastidiosi come quelli legati ai muscoli, dall’altro cercando di mettere in evidenza le qualità di ciascun calciatore dal punto di vista fisico sino ad esaltarle come nel caso di Romelu Lukaku. Non è un caso che proprio il trascinatore dei nerazzurri abbia di recente dichiarato che la sua versione interista sia la migliore di sempre anche grazie al nuovo standard fisico al quale la preparazione dell’Inter lo ha portato. Così come non era un caso che molti elementi di spicco del leggendario Real Madrid di Zidane corressero a dedicare i loro successi individuali e di squadra proprio a Pintus. Un fuoriclasse silenzioso nello staff della capolista.