Inter, porte girevoli tra i pali: si valuta lo scambio Pepo Martinez-Stankovic col Venezia

Si complica sempre di più il mosaico legato alla porta dell’Inter in vista della prossima stagione. La dirigenza nerazzurra sta valutando diverse opzioni senza aver ancora preso una decisione definitiva, soprattutto per quanto riguarda le gerarchie alle spalle del futuro titolare. Sul nome del numero uno, però, la strada sembra già tracciata: Guglielmo Vicario resta il principale candidato e, salvo colpi di scena, l’operazione dovrebbe concretizzarsi all’inizio di giugno. Restano invece ancora molti interrogativi su chi sarà il suo vice.

Il futuro del numero 12 - spiega L'Interista - è infatti tutto da definire. Tra le ipotesi sul tavolo c’è quella di un possibile rinnovo di Yann Sommer, che potrebbe accettare un ruolo da secondo portiere alle spalle di Vicario. Non è però da escludere un ritorno in Svizzera, con il Basilea pronto ad accoglierlo nuovamente. La scelta dipenderà anche dalle ambizioni personali del portiere e dalla volontà dell’Inter di mantenere un profilo esperto in rosa.

Un altro nodo centrale riguarda Josep Martinez: lo spagnolo spinge per trovare una soluzione che gli garantisca maggiore continuità, possibilmente tornando in patria o comunque in un contesto da protagonista. In questo scenario prende quota l’idea di uno scambio con Filip Stankovic, profilo che l’Inter considera di prospettiva. Molto dipenderà anche dal Venezia: in caso di promozione in Serie A, il portiere potrebbe valutare seriamente la destinazione, mentre una permanenza in B renderebbe tutto più complicato. Al momento, però, l’ipotesi rinnovo di Sommer resta la più concreta.