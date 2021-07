Inter, preso il wonderkid irlandese Kevin Zefi, cercato dai club di Manchester

Se il mercato della prima squadra prevede delle restrizioni a causa dei problemi economici del club, quello del vivaio offre una notizia che può accendere la fantasia dei tifosi.

Stando a quanto riportato dal sito SempreInter, l'Inter ha concluso il lungo inseguimento a Kevin Zefi (16), grandissima promessa del calcio irlandese. Di origini albanesi, il giovane Kevin è diventato lo scorso 4 settembre, a 15 anni, il più giovane marcatore di sempre nella First Division, la seconda divisione del campionato locale.

Ala sinistra di piede destro, già colonna della nazionale di categoria, Zefi fa della rapidità e delle doti tecniche le sue armi migliori. Nei prossimi giorni verrà a Milano per sottoscrivere un contratto triennale, il massimo consentito per i minorenni.

Per età dovrebbe essere aggregato alla prossima formazione under 17, ma stante le ottime credenziali è verosimile che venga dirottato a categorie superiori, quando non direttamente alla Primavera di Cristian Chivu.

Zefi è un profilo molto ricercato in tutto il panorama europeo, con Manchester City, Manchester United e PSV Eindhoven particolarmente interessate, oltre alla Juventus.

L'Inter è molto attiva e sta concludendo altre operazioni che riguardano talenti in erba, come il centrocampista danese Silas Andersen (17), mentre è già aggregato al ritiro dei grandi il centrocampista ex Livorno Francesco Nunziatini (18), ed è scattato l'obbligo di riscatto dall'Atalanta dell'esterno albanese a tutta fascia Kristian Dervishi (18).