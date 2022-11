Inter, primo contatto con gli agenti di Thuram: il problema è legato ai tempi

Un primo contatto. Con la consapevolezza che l'operazione si prospetta in salita, e disseminata di ostacoli. In Qatar, che è oggi l'epicentro del mondo calcistico, i dirigenti dell'Inter hanno avuto un confronto interlocutorio con l'entourage di Marcus Thuram, centravanti in scadenza di contratto a giugno con il Borussia Monchengladbach. Ed è proprio sul fattore tempo che cerca di giocare il club nerazzurro, determinato ad anticipare l'arrivo del francese a gennaio per battere la concorrenza delle società europee d'élite, a partire dal Bayern Monaco. Ausilio ha aperto un canale diplomatico con gli agenti del ragazzo, ravvisando però subito una criticità piuttosto rilevante: il classe '97 non scalpita per lasciare la Bundes, è più paziente di quanto sembri, e dunque il rischio che lasci il 'Gladbach soltanto in estate è concreto. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.