Calhanoglu risponde a Lautaro e Marotta sui social. Arriva il like di Marcus Thuram

vedi letture

Le dure parole di Lautaro Martinez ieri sera, dopo l'eliminazione dell'Inter dal Mondiale per Club per mano del Fluminense, hanno fatto scalpore. Il Toro velatamente ha puntato il dito contro Hakan Calhanoglu, centrocampista nel mirino del Galatasaray. E dopo l'argentino, anche il presidente Beppe Marotta si è unito alla discussione.

Di tutta risposta Calhanoglu, tramite i propri social, ha voluto mettere i puntini sulle i: "Rispetto ogni opinione, anche quella di un compagno, anche quella del presidente. Ma il rispetto non può essere a senso unico. L'ho sempre dimostrato, dentro e fuori dal campo. E credo che nel calcio, come nella vita, la vera forza stia proprio nel sapersi rispettare, soprattutto nei momenti più delicati. Non ho mai tradito questa maglia. Non ho mai detto di non essere felice all'Inter. In passato ho ricevuto offerte, anche molto importanti, ma ho scelto di restare. Perché so cosa rappresenta per me questa maglia".

Prosegue e conclude nel suo messaggio social Calhanoglu: "E pensavo che le mie scelte parlassero da sole. Ho avuto l'onore di essere il capitano della mia Nazionale. E lì ho imparato che il vero leader è quello che resta accanto ai suoi compagni, non quello che cerca un colpevole quando è più facile farlo. Amo questo sport. Amo questo club. E amo questi colori, per cui ogni giorno ho dato tutto. Il futuro? Lo vedremo. Ma la storia ricorderà sempre chi è rimasto in piedi. Non chi ha alzato di più la voce".

Una presa di posizione, quella del turco, che ha trovato anche il gradimento del compagno di squadra Marcus Thuram attraverso il like al post. Oltre a Tikus, anche Marko Arnautovic ha espresso il proprio apprezzamento.