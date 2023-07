Inter, prosegue la tournée giapponese: oggi allenamento sotto gli occhi di Steven Zhang

vedi letture

Il presidente dell'Inter Steven Zhang ha seguito da vicino l'allenamento della squadra di Simone Inzaghi in Giappone, informa il sito ufficiale dei nerazzurri. Questa la nota:

"L’Inter Japan Tour prosegue tra una serie di attivazioni che stanno coinvolgendo tutto l’universo nerazzurro sul territorio, amichevoli di prestigio e tanto lavoro sul campo in vista del via ufficiale della stagione 2023/24. Al fianco della squadra, il Presidente Steven Zhang presente alla seduta di allenamento ha seguito da vicino l’intera sessione di lavoro sul campo. I nerazzurri saranno nuovamente in campo martedì 1 agosto per la sfida contro il Paris Saint Germain, seconda amichevole dell’Inter Japan Tour in programma al National Stadium di Tokyo".