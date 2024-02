Inter, questa volta Sommer è davvero spettatore: "Buona fortuna ragazzi"

Quesa volta, Yann Sommer farà davvero lo spettatore. Il portiere svizzero dell'Inter, spesso definito uno spettatore non pagante anche quando i nerazzurri scendono in campo, seguirà infatti da casa la sfida fra la squadra di Simone Inzaghi e il Lecce, a causa dell'influenza che lo ha tenuto ai box anche in settimana.

Il messaggio ai compagni. È da casa, attraverso le Instagram Stories, che l'ex Bayern Monaco scrive ai compagni: "Buona fortuna ragazzi, forza Inter". Il suo posto sarà preso da Emil Audero, all'esordio in Serie A con la maglia dell'Inter.

Il portiere italiano, in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria, ha preso il posto di Sommer solo in un'altra occasione, in Coppa Italia.

Il live TMW di Lecce-Inter.