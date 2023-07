Inter, Radu saluta ancora. Il rumeno vestirà la maglia del Bournemoth, domani le visite

Ionut Radu è pronto a volare in Premier League. Stando a quanto da noi raccolto, il Bournemouth ha raggiunto l'accordo con l'Inter per il trasferimento del portiere rumeno sulla formula del prestito con diritto di riscatto e dopo l'anno diviso tra Cremonese e Auxerre, il portiere francese proverà a riscattarsi in Premier League, dove peraltro si giocherà il posto con un altro ex giocatore di Serie A come il brasiliano Neto. Domani l'ex Genoa sarà in Inghilterra per effettuare le visite mediche.

Il rumeno era uno dei tre calciatori non convocati da Simone Inzaghi per la tournée in Giappone: oltre al portiere Lucien Agoumé ed Eddie Salcedo, rientrati rispettivamente dai prestiti al Troyes e al Genoa e non facenti parte dei piani presenti e futuri di Simone Inzaghi. Per entrambi il futuro è lontano dai colori nerazzurri, col centrocampista che sembra destinato al prestito in Serie A, dove l'hanno chiesto Empoli e Lecce. Futuro differente per Salcedo che, stando a quanto raccolto da TMW, si avvicina al ritorno al Grifone a titolo definitivo per 3 milioni di euro.