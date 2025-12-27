Radu è sbocciato al Celta Vigo: "Sono stato penalizzato tra l'Inter e molti anni in prestito"

Attualmente il giocatore più costante nella stagione del Celta Vigo e uno dei migliori portieri della Liga dopo anni persi tra prestiti e insoddisfazioni personali, fino al passaggio positivo al Venezia pre-retrocessione. Questa stagione però Ionut Radu, estremo difensore romeno ceduto proprio in estate, si sta superando con parate e rigori annientati. "Sono molto felice e orgoglioso, ma anche per la squadra, perché stiamo vivendo una stagione molto buona", racconta in un'intervista a MARCA. "Dobbiamo migliorare e andare a prenderci ancora di più", il leitmotiv dell'ex Inter.

A proposito del passaggio nel club spagnolo, Radu racconta: "Quando mi hanno detto che il Celta era interessato a me, ho subito detto al mio procuratore che era la squadra in cui volevo andare. Ora sono qui e sono molto felice". Ha giocato tutte le partite di Liga e praticamente tutte quelle di Europa League: "Nella vita nulla è mai fisso, quindi devi lavorare per quello che vuoi. Sono arrivato qui con umiltà, per lavorare, sapendo che è una squadra top e che devi sforzarti per guadagnarti il posto", spiega il 28enne. "Abbiamo tre buoni portieri con una sana competizione e la decisione spetta all’allenatore".

È stato per molti anni all’Inter, faticando ad affermarsi nelle avventure in prestito altrove prima del Celta: "Sono stato all’Inter, ma molti anni in prestito ad altre squadre, e questo mi ha penalizzato un po’. È sempre più difficile che un giocatore trovi il suo posto in prestito, per questo ora sono felice, perché ho trovato continuità".