Inter, Ranocchia: "Negli ultimi due anni, da quando c'è il mister, tutti si fanno trovare pronti"

vedi letture

Ospite di InterTv, il difensore nerazzurro Ranocchia, stasera capitano, ha parlato del successo raccolto stasera contro la Roma per 3-1: "Media punti più alta con me in campo? Non è un caso (sorride, ndr). Sono contento, abbiamo fatto un percorso importante e adesso mancano due partite per onorare al meglio questo campionato. Negli ultimi due anni, da quando c'è il mister, tutti si allenano bene per farsi trovare pronti. Solo il risultato di quello che facciamo in settimana".

L'intervento su El Shaarawy?

"Mi sono buttato e ho cercato di prenderla, sono contento per come è andata".